Сколько помидоров можно съесть в день без вреда для здоровья

Людям с определенными заболеваниями следует с осторожностью подходить к употреблению помидоров в пищу. Эти овощи имеют свою «темную» сторону, считает диетолог Елена Соломатина, передает радио Sputnik. По словам специалиста, необходимо ограничить употребление томатов людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Это связано с тем, что кислоты, находящиеся в помидорах, могут негативно повлиять на слизистую.

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«При язвенной болезни, гастрите, панкреатите – всем, что связано с нарушением пищеварения, человек может чувствовать дискомфорт, рези (после употребления помидоров). Людям, склонным к мочекаменной болезни, не очень хорошо увлекаться помидорами, поскольку в них есть щавелевая кислота», – добавила Соломатина.

Кроме того, в этих плодах могут накапливаться нитраты. Овощи с высоким содержанием данных веществ можно определить по внешнему виду. Если в срезе помидора много жестких прожилок, особенно желтых, то такой плод подкармливали нитратами, отметила диетолог.

«Нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты, которые могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород», – напомнила эксперт.