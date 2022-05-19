Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
3 часа назад

Сколько помидоров можно съесть в день без вреда для здоровья

Мир24иещё 1

Людям с определенными заболеваниями следует с осторожностью подходить к употреблению помидоров в пищу. Эти овощи имеют свою «темную» сторону, считает диетолог Елена Соломатина, передает радио Sputnik. По словам специалиста, необходимо ограничить употребление томатов людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Это связано с тем, что кислоты, находящиеся в помидорах, могут негативно повлиять на слизистую.

Сколько помидоров можно съесть в день без вреда для здоровья
Фото: Мир24Мир24

«При язвенной болезни, гастрите, панкреатите – всем, что связано с нарушением пищеварения, человек может чувствовать дискомфорт, рези (после употребления помидоров). Людям, склонным к мочекаменной болезни, не очень хорошо увлекаться помидорами, поскольку в них есть щавелевая кислота», – добавила Соломатина.

Кроме того, в этих плодах могут накапливаться нитраты. Овощи с высоким содержанием данных веществ можно определить по внешнему виду. Если в срезе помидора много жестких прожилок, особенно желтых, то такой плод подкармливали нитратами, отметила диетолог.

«Нитраты в организме человека переходят в опасные нитриты, которые могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород», – напомнила эксперт.

По словам диетолога, без вреда для здоровья можно употреблять три томата в день, однако все зависит от состояния человека. Если уже есть какие-то вялотекущие проблемы со стороны ЖКТ, то лучше съедать не больше одного плода за один раз.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители