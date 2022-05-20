Объятия могут защитить от стресса

Учёные из Рурского университета в Бохуме провели исследование, которое подтвердило: женщины, которые обнимали своего партнёра до того, как они испытывали стресс, имели более низкую уровень физического и эмоционального напряжения, по сравнению с теми, кто этого не делал. Вывод определил уровень гормона стресса кортизола в слюне.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Учёные работали с положением, что в ряде случаев социальное прикосновение может защитить от стресса. Сделанные ранее исследования показывали, как массаж, объятия, нахождение руки в руке вместе с нежным общением могут уменьшить признаки стресса у женщин. Здесь был изучен эффект коротких объятий сам по себе.

Участниками стали 76 человек, находящихся в романтических отношениях. Они прошли тест, который вызывал у них стрессовую реакцию – необходимо было держать руку в ванне с ледяной водой в течение трех минут. До этого половина всех пар получила инструкцию обниматься, а остальным этого делать было не нужно. Исследователи измерили разные показатели стресса – в том числе, уровень кортизола в слюне участников- до и после эксперимента.

В результате оказалось, что у женщин, которые обнимали своего партнера, реакция кортизола на стресс-тест была ниже, чем у тех женщин, не обнимающих партнера. У мужчин подобной связи не наблюдалось. Другие показатели стресса, такие как изменения артериального давления и эмоционального состояния связи также не показали.

Учёные сделали вывод, что даже краткое объятие с романтическим партнером могут снизить реакцию кортизола у женщин, столкнувшихся со стрессовыми социальными ситуациями – экзаменами, собеседованиями, презентациями и т.д. В дальнейшем авторы планируют выяснить – распространяется ли это на объятия с платоническими друзьями.