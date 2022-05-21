После каких медицинских процедур нельзя пить алкоголь

Врачи соглашаются, что отказ или существенное ограничение алкоголя позитивно сказывается на здоровье. Иногда от бокала чего-то крепкого необходимо отказаться ради медицинских исследований и постановки диагноза. Перед сдачей практически всех анализов врачи предупреждают, что их необходимо сдавать на трезвый организм. Однако сдача некоторых анализов требует полной трезвости еще и после процедуры. «Рамблер» рассказывает про медицинские вмешательства, после которых нельзя пить.

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Алкоголь — это вещество, которое вызывает токсическое действие на головной мозг. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Первое — безусловно противопоказано использовать алкоголь после оперативного вмешательства, то есть хирургических операций. Алкоголь увеличивает риск кровотечения.

Алкоголь крайне осторожно нужно использовать после физиотерапевтических манипуляций, будь то магнит или ультразвук. После таких процедур увеличивается восприимчивость к алкоголю.

После сдачи крови также нежелательно употребления алкоголя, так как происходит восстановление свойств крови.

После стоматологических манипуляций с целью купирования болевого синдрома употреблять алкоголь крайне нежелательно. Он будет токсически воздействовать на нервные окончания и тем самым усиливать болевой синдром.