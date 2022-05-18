Влияет ли зеленый чай на уровень сахара в крови и давление

Зеленый чай - это тот же черный, такие же листки с чайного куста, только они не ферментированы. И в связи с тем, что листки зеленого чая поддаются меньшей ферментации, в нем сохраняется больше полифинолов. Именно с их наличием в составе связывают полезные свойства чая.
Для извлечения максимальной пользы для организма, очень важно правильно заваривать чай, чтобы в нем присутствовала концентрация тех самых полезных веществ. Для этого зеленый чай необходимо заливать небольшим количество горячей воды, чтобы контакт листьев и самой жидкости был минимальный.