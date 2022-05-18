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1 час назад

Влияет ли зеленый чай на уровень сахара в крови и давление

Мира Маркина
Хачирова Асиятэксперт

Зеленый чай - это тот же черный, такие же листки с чайного куста, только они не ферментированы. И в связи с тем, что листки зеленого чая поддаются меньшей ферментации, в нем сохраняется больше полифинолов. Именно с их наличием в составе связывают полезные свойства чая.

Влияет ли зеленый чай на уровень сахара в крови и давление
Фото: pixabay.compixabay.com
Один из них полифинолов - эпигаллокатехин - обладает способностью снижать сахар крови, как говорят ученые, однако это исследование было проведено на мышах, поэтому напрямую связывать эти данные с людьми мы не можем. Также были доказаны противоонкологические или антиканцерогенные свойства зеленого чая, которые активизируются благодаря наличию в составе именно эпигаллокатехина. В частности, в отношении рака предстательной железы и рака мочевого пузыря.
Хачирова Асият
Хачирова Асиятврач-кардиолог, диетолог-консультант

Для извлечения максимальной пользы для организма, очень важно правильно заваривать чай, чтобы в нем присутствовала концентрация тех самых полезных веществ. Для этого зеленый чай необходимо заливать небольшим количество горячей воды, чтобы контакт листьев и самой жидкости был минимальный.

Что касается влияния зеленого чая на кровяное давление - повышает он его или понижает, - однозначного ответа на данный вопрос нет. Это очень индивидуально и зависит от особенностей организма. Однако было замечено, что зеленый чай, который был заварен в течение 1-2 минут, обладает свойствами снижать давление. А чай, который заваривался около 6 минут, имеет свойство повышать артериальное давление, что, несомненно, стоит учитывать людям с проблемами в этой области, чтобы не усугубить свое состояние.
Хачирова Асият
Хачирова Асиятврач-кардиолог, диетолог-консультант
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