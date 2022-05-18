Влияет ли зеленый чай на уровень сахара в крови и давление

Что касается влияния зеленого чая на кровяное давление - повышает он его или понижает, - однозначного ответа на данный вопрос нет. Это очень индивидуально и зависит от особенностей организма. Однако было замечено, что зеленый чай, который был заварен в течение 1-2 минут, обладает свойствами снижать давление. А чай, который заваривался около 6 минут, имеет свойство повышать артериальное давление, что, несомненно, стоит учитывать людям с проблемами в этой области, чтобы не усугубить свое состояние.