Эксперт напомнила порядок действий при укусе клеща

Руководитель Нижегородского управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в беседе с «Российской газетой» перечислила порядок действий при укусе клеща. Россиянам напомнили, что эти паразиты могут переносить энцефалит, боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
Если членистоногое успело присосаться к коже, необходимо максимально быстро снять его, постаравшись сохранить целым. Затем клеща следует положить в банку вместе с кусочком мокрой ваты и отправить на исследование.
«Если подтвердится, что он является переносчиком инфекции, нужно сделать экстренную профилактику иммуноглобулином в течение 72 часов. Это не является вакцинацией и не должно делаться без необходимости»,
— пояснила специалист.
Если клеща не получилось сдать на анализ, необходимо следить за своим самочувствием. В течение трех недель следует измерять температуру утром и вечером. При любом недомогании нужно обратиться к врачу и обязательно сообщить ему о недавнем присасывании паразита.
Садыкова напомнила, что лучшей профилактикой тяжелых клещевых инфекций является вакцинация. В период активности членистоногих с ними можно столкнуться везде, где есть трава — на даче, в парке или в лесу. Клещи перебираются на тело человека, цепляясь за одежду. Кроме того, они представляют опасность и для домашних животных.