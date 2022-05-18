Эксперт напомнила порядок действий при укусе клеща

Руководитель Нижегородского управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в беседе с «Российской газетой» перечислила порядок действий при укусе клеща. Россиянам напомнили, что эти паразиты могут переносить энцефалит, боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Фото: Мослента Мослента

Если членистоногое успело присосаться к коже, необходимо максимально быстро снять его, постаравшись сохранить целым. Затем клеща следует положить в банку вместе с кусочком мокрой ваты и отправить на исследование.

«Если подтвердится, что он является переносчиком инфекции, нужно сделать экстренную профилактику иммуноглобулином в течение 72 часов. Это не является вакцинацией и не должно делаться без необходимости»,

— пояснила специалист.

Если клеща не получилось сдать на анализ, необходимо следить за своим самочувствием. В течение трех недель следует измерять температуру утром и вечером. При любом недомогании нужно обратиться к врачу и обязательно сообщить ему о недавнем присасывании паразита.