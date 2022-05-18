Что делать при укусе змеи

«Если человека укусит гадюка — он получит инъекцию гемолитического яда. Если укусит уж или медянка — будет максимум местная инфекция, потому что у них грязные зубы. Но с перепугу отличить гадюку от негадюки сложно, поэтому надо ехать в травмпункт. Если в течение часа в месте укуса не нарастет значимый отек — значит, это была не гадюка»,