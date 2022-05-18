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56 минут назад

Что делать при укусе змеи

Ura.Ru

Увидев змею, уступить ей дорогу, а в случае укуса — срочно ехать в больницу. Специалисты-токсикологи Свердловского областного центра острых отравлений рассказали URA.RU, как вести себя при встрече с рептилиями.

Что делать при укусе змеи
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В отличие от расхожих мнений не надо накладывать никаких жгутов, высасывать яд и делать прочую чушь. Надо срочно ехать в больницу: чем раньше, тем лучше»,

— категорически заявил врач-токсиколог отделения реанимации, не пожелавший назвать свое имя.

Он припомнил случай из своей 15-летней практики, который закончился летальным исходом из-за несвоевременного обращения в больницу.

«Мужчина выпивал с друзьями, увидел проползающую гадюку, решил ее поймать, она его укусила. Он подумал, пошел ловить ее снова — она укусила его во вторую руку. Потом он вооружился палкой, убил эту гадюку, продолжил пить и лишь на следующий день отправился в больницу. Спасти пациента не удалось, он умер»,

— рассказал врач.

По словам медика, в уральских лесах обитают три вида змей. Единственная ядовитая из них — гадюка: маленькая змея черного, иногда серого цвета. Уж считается безвредным, его отличают по характерным желтым или оранжевым пятнам за глазами. Третий вид змей — медянка, которая по виду схожа с гадюкой, но является совершенно безвредной.

«Если человека укусит гадюка — он получит инъекцию гемолитического яда. Если укусит уж или медянка — будет максимум местная инфекция, потому что у них грязные зубы. Но с перепугу отличить гадюку от негадюки сложно, поэтому надо ехать в травмпункт. Если в течение часа в месте укуса не нарастет значимый отек — значит, это была не гадюка»,

— объяснил специалист.

Он посоветовал свердловчанам, гуляя по лесу палкой раздвигать траву перед собой.

«Если увидите змею — просто дайте ей проползти. Поверьте, гадюка боится вас больше, чем вы ее»,

— рекомендовал врач.

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