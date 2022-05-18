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35 минут назад

Терапевт объяснил, опасен ли налет на языке

Letidor.ru

Язык — это индикатор здоровья человека, в норме он должен быть светло-розового цвета и не иметь налета. Если при осмотре ротовой полости, был выявлен налет белого, желтого или черно-коричневого цвета, то это может говорить о проблемах со здоровьем. Подробности читайте в нашей новости.

Терапевт объяснил, опасен ли налет на языке
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Валентин Шишкин рассказал в своем Telegram-канале о том, стоит ли беспокоиться, если появился налет на языке. Специалист считает, что белый налет может свидетельствовать о проблемах с верхним отделом желудочно-кишечного тракта, начиная от ротовой полости. В данном случае необходима нормализация процесса пищеварения.

Темный налет, даже черный, может свидетельствовать о наличие такой аутоиммунной патологии, как болезнь Крона, или появляться при тяжелых формах специфического язвенного колита (поражение толстого кишечника).

— Валентин Шишкин, врач-терапевт

Врач также отметил, что язык может менять цвет при сахарном диабете, он становится более сухим, это приводит к формированию плотных и трудно снимаемых налетов.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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