Дерматолог объяснила, почему возникает зуд в ногах

Зуд в ногах, особенно в стопах – это очень неприятная проблема, которая причиняет огромный дискомфорт. Возникновение раздражения чаще всего происходит из-за повреждения кожного покрова на теле. Зуд также может сигнализировать о появлении скрытого заболевания в организме, определить которое сможет лишь врач. Подробности читайте в нашей новости.

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Зуд в ногах может быть признаком грибковой инфекции и не только, причины неприятных проявлений могут быть разными, стопы чешутся из-за заболеваний кожи, при сахарном диабете, неврологических поражениях и варикозе.

Варикоз вен нижних конечностей — в результате застоя крови в венах накапливаются продукты обмена, токсины, которые оказывают раздражающее действие, вызывая зуд кожи в дистальных отделах нижних конечностей.

— Гиляна Сангаджиева, врач-дерматовенеролог, подолог

Если неприятные симптомы беспокоят на протяжении длительного времени, это повод для обращения к специалисту. Необходимо сдать клинический минимум анализов и установить точную причину возникшего зуда.