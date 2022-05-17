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3 часа назад

Что делать, если ваше давление зависит от погоды

Мария Каткова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Слово метеозависимость для многих людей давно перестало быть чем-то далеким. И им можно охарактеризовать не только изменение состояния из-за погоды. Довольно часто внешние условия могут влиять на наше артериальное давление. При этом метеозависимость может влиять не только на сердечно-сосудистую систему, могут быть осложнения людей, имеющих астму, артрит, или заболевания нервной системы. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если ваше давление зависит от изменений погоды.

Что делать, если ваше давление зависит от погоды
Фото: PixabayPixabay

Какие симптомы у метеозависимости

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Как правило, симптомы начинают проявляться за 1-2 дня до изменения погоды, но могут начаться и день в день. Список симптомов на самом деле довольно большой, наиболее распространенными считаются головокружение, тахикардия (учащенное сердцебиение), головная боль, слабость, сонливость и шум в ушах. Также могут наблюдаться перепады настроения, нарушения сна, тошнота и нарушение зрения. Симптомы могут зависеть от ваших хронических заболеваний. Например, если у вас есть гастрит, то метеозависимость может проявляться в виде боли в желудке.

Кто подвержен метеозависимости

Ученые проводили много исследований на тему зависимости от погоды, но так и не смогли создать портрет человека, который наиболее страдает от этого синдрома. Как правило, подобные проблемы появляются в межсезонье, а также в местах с экстремальной жарой и холодом. Также известно, что от метеозависимости чаще страдают женщины. В группе риска находятся люди с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые люди.

Что делать, если давление зависит от погоды

Существуют общие рекомендации для тех, чье состояние зависит от погоды. К ним относитсяу употребление большого количества воды, прогулки на свежем воздухе и правильное питание. Если вы хотите уменьшить метеозависимость, нужно вести здоровый образ жизни.

Однако повышенное давление в условиях метеозависимости может быть опасно из-за вероятности гипертонического криза, именно поэтому, если вы знаете о своих проблемах, нужно заранее подготовиться и иметь в своей аптечке необходимые лекарства.

При симптоматической гипертонии на фоне смены погоды нужно принимать лекарства, потому что это состояние может сопровождаться развитием гипертонического криза. В качестве последствия могут возникать инфаркты, инсульты и ряд других заболеваний. Положительно можно воспринимать тот факт, что на фоне смены погоды возникает не стойкая, а симптоматическая гипертония, и справиться с ней довольно просто.

На сегодняшний момент я бы рекомендовал всем пациентам иметь в аптечке "Капотен" или "Физиотенз" в сочетании глицином. Эти препараты используются для купирования гипертонического криза. Это состояние, как и повышение давления выше 180 на 100 могут быть просто колебаниями у абсолютно здорового человека.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
ЗОЖ,
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