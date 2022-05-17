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1 час назад

Терапевт назвала главный продукт для здоровья сердца

Вечерняя Москва

Врач-терапевт, диетолог Анжела Тарасенко назвала важнейший продукт для здоровья сердца и сосудов.

Терапевт назвала главный продукт для здоровья сердца
Фото: PixabayPixabay

Она рассказала, что полезный компонент был открыт благодаря тому, что ученые начали изучать жизнь эскимосов. Они знали, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно употреблять в пищу больше растительных продуктов, но с удивлением обнаружили, что северные народы едят рыбу и мясо морских животных, и у них нет проблем с сердцем.

— Они стали изучать рацион и обнаружили Омегу-3, которая обладает противовоспалительным эффектом, снижает лишний холестерин, улучшает состояние суставов и нервной системы, профилактирует депрессию. Позже кислоту нашли и в льняном масле. Омега-3 кислоты плохо переходят в организм из растительных продуктов, самый эффективный способ — употребление жирной рыбы из северных морей, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала RTVI.

Наибольшее содержание Омега-3, по словам эксперта, есть в сельди, скумбрии, лососе и сардинах. Самой полезной для здоровья она назвала средиземноморскую диету, основу рациона корой составляют свежие овощи, рыба и кисломолочные продукты.

Врач-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как правильно подобрать диету для эффективного похудения. Она отмечает, что в процессе похудения нужно обращать внимание на три фактора: результаты, анализы и чувство голода.

ЗОЖ,Ольга Павлова,
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