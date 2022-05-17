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43 минуты назад

Зачем проходить медобследование перед поездкой в санаторий

Вести Подмосковья

С конца мая в России начинается санаторно-курортный сезон. Люди всех возрастов отправляются в оздоровительные учреждения, чтобы проходить процедуры, наслаждаться природой, пить кислородные коктейли и узнавать новые места. Особой популярностью пользуются Кисловодск, Архыз, Ессентуки и другие точки в том направлении, но и в столичном регионе, например, немало хороших санаториев среди сосновых лесов. Врачи предупреждают: чтобы отдых на оздоровительном курорте не нанес вред самочувствию, перед поездкой нужно пройти медобследование. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ФНКЦ ФМБА России.

Зачем проходить медобследование перед поездкой в санаторий
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Реабилитационные процедуры в санатории помогают только при правильно составленной программе лечения, иначе есть риск столкнуться с проблемами. В целом такое лечение нужно в качестве терапии и профилактики как в случае с вирусными заболеваниями, так и с хроническими патологиями. Посещение санатория стоит планировать после оформления санаторно-курортной карты - там прописан точный диагноз, текущее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и данные анализов. Врачи рекомендуют оформлять свою карту не более чем за два месяца, чтобы информация в ней осталась актуальной. Ее можно сделать и в поликлинике у терапевта, и в частном медучреждении.

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