Как снять боль с запястья при работе за компьютером

У граждан, которые постоянно работают за компьютером, могут появляться боли в запястье. Это симптомы туннельного синдрома запястья, который возникает в результате сдавливания срединного нерва при длительной работе за компьютером. Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева рассказала, как избежать этого недуга.

«Чтобы избежать боли в запястье, старайтесь делать перерывы в работе, выполнять простые упражнения, например, сильно сжимать-разжимать пальцы в кулак, также можно вращать кулаки в одну сторону, а потом в другую»,

Также Мария Сергеева посоветовала делать упражнение для профилактики. Необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти в этот момент стоит сильно прижимать друг к другу и опускать ладони в таком положении как можно ниже. При этом локти должны оставаться на прежнем уровне, пишет Life.