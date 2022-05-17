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1 час назад

Как снять боль с запястья при работе за компьютером

РИА "ФедералПресс"

У граждан, которые постоянно работают за компьютером, могут появляться боли в запястье. Это симптомы туннельного синдрома запястья, который возникает в результате сдавливания срединного нерва при длительной работе за компьютером. Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева рассказала, как избежать этого недуга.

Как снять боль с запястья при работе за компьютером
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы избежать боли в запястье, старайтесь делать перерывы в работе, выполнять простые упражнения, например, сильно сжимать-разжимать пальцы в кулак, также можно вращать кулаки в одну сторону, а потом в другую»,

– рекомендовала врач.

Также Мария Сергеева посоветовала делать упражнение для профилактики. Необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти в этот момент стоит сильно прижимать друг к другу и опускать ладони в таком положении как можно ниже. При этом локти должны оставаться на прежнем уровне, пишет Life.

ЗОЖ,Мария Сергеева,
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