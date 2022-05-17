Пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Медики рассказали, что переизбыток воды и интервальное голодание могут причинить вред здоровью и укоротить жизнь.

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Специалисты заявили, что чрезмерное потребление воды может спровоцировать гипонатриемию. Это опасное состояние, при котором в крови отмечается низкий уровень натрия.

Если человек пьет больше воды, чем могут переработать почки, у него может случиться отек головного мозга, что приведет к летальному исходу, сообщает Eat This, Not That!.