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2 часа назад

Пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Волгоградская правдаиещё 2

Медики рассказали, что переизбыток воды и интервальное голодание могут причинить вред здоровью и укоротить жизнь.

Пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты заявили, что чрезмерное потребление воды может спровоцировать гипонатриемию. Это опасное состояние, при котором в крови отмечается низкий уровень натрия.

Если человек пьет больше воды, чем могут переработать почки, у него может случиться отек головного мозга, что приведет к летальному исходу, сообщает Eat This, Not That!.

По словам врачей, интервальное голодание может вызвать расстройство пищевого поведения. Такая привычка нередко приводит к недоеданию и другим серьезным последствиям для организма.

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