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2 часа назад

Названы укорачивающие жизнь вредные пищевые привычки

Lenta.ru

Известные врачи назвали укорачивающие жизнь вредные пищевые привычки. В беседе с изданием ETNT эксперты объяснили, что переизбыток воды и интервальное голодание, в числе прочего, могут навредить здоровью и сократить продолжительность жизни.

Названы укорачивающие жизнь вредные пищевые привычки
Фото: UnsplashUnsplash

По словам врачей, чрезмерное употребление воды может привести к опасному состоянию, называемому гипонатриемией, когда в крови наблюдается низкий уровень натрия.

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«При чрезмерном употреблении воды (больше того, что могут переработать почки), у человека может возникнуть отек головного мозга, что, в свою очередь, приведет к летальному исходу», — предупредила Кристина Лэнг, доктор медицинских наук, специалист по внутренним болезням и педиатрический врач в UCHealth в Форт-Коллинзе.

Эксперты также предупреждают, что «одержимость правильным питанием» может спровоцировать расстройство пищевого поведения. Терри Гриффит, клинический координатор Центра расстройств пищевого поведения в Шеппард Пратт, предупреждает, что подобная привычка может привести к недоеданию и другим серьезным последствиям для организма.

Врачи напоминают, что бесконтрольный прием пищевых добавок ежегодно приводит тысячи людей в отделение неотложной помощи. Питер Коэн, доктор медицинских наук, терапевт Cambridge Health Alliance и профессор Гарвардской медицинской школы, предупреждает, что любые эксперименты опасны и нужно посоветоваться с врачом, прежде чем что-то принимать.

Интервальное голодание, по словам экспертов, может быть опасно особенно для тех, у кого наблюдаются проблемы с уровнем сахара в крови или подтвержден диабет.

«Изменения рациона питания на ежедневной основе также потребуют корректировки приема лекарств, чтобы поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы и не навредить организму», — предостерегает эксперт по диабету, доктор Роберт Ратнер.

Ранее врачи назвали пять простых способов улучшить улыбку. По их словам, отказ от кислых напитков и кофе, а также использование специальной нити и соблюдение элементарных правил гигиены помогут сохранить белизну и здоровье зубов.

ЗОЖ,Питер Коэн,
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