Фельдшер рассказал о том, что врачи находят в ушах россиян

В Московской области обычная ватка стала настоящей проблемой. Жительница Подмосковья пыталась попасть в больницу, чтобы там ей вытащили попавшую в ухо вату. Елена приехала в травмпункт своего города, где ее огорошили. Оказалось, специалисты не занимаются такими случаями. Но они направили ее в больницу, до которой женщина ехала почти час. Там ватку достали за 15 секунд.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Общественная служба новостей задала вопрос фельдшеру подмосковной скорой Дмитрию Белякову, почему жителям приходится вызывать скорую или ехать куда-то далеко, если у них приключаются проблемы с ухом, горлом или носом. Оказывается, виновата система, указывают журналисты. Также врач рассказал, что дети суют в уши пуговицы, детали от игрушек, шарики. Иногда в уши могут заползти тараканы. Кроме этого можно услышать об историях, где люди засовывали в уши даже пластилин.