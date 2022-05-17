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1 час назад

Фельдшер рассказал о том, что врачи находят в ушах россиян

Вести Подмосковья

В Московской области обычная ватка стала настоящей проблемой. Жительница Подмосковья пыталась попасть в больницу, чтобы там ей вытащили попавшую в ухо вату. Елена приехала в травмпункт своего города, где ее огорошили. Оказалось, специалисты не занимаются такими случаями. Но они направили ее в больницу, до которой женщина ехала почти час. Там ватку достали за 15 секунд.

Фельдшер рассказал о том, что врачи находят в ушах россиян
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Общественная служба новостей задала вопрос фельдшеру подмосковной скорой Дмитрию Белякову, почему жителям приходится вызывать скорую или ехать куда-то далеко, если у них приключаются проблемы с ухом, горлом или носом. Оказывается, виновата система, указывают журналисты. Также врач рассказал, что дети суют в уши пуговицы, детали от игрушек, шарики. Иногда в уши могут заползти тараканы. Кроме этого можно услышать об историях, где люди засовывали в уши даже пластилин.

Глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский посоветовал не искать в истории женщины с ваткой определенных закономерностей. Он указал, что «у нас все через терапевта», что во много раз увеличило нагрузку на терапевтов. Из-за этого – задержки и недоступность врачей. Страдают, в конечном счете, и пациенты.

ЗОЖ,Александр Саверский,Дмитрий Беляков,
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