Что такое предиабет и как его вовремя диагностировать

Игнорировать предиабет не стоит, ведь прогрессирование заболевания может привести к развитию диабета 2 типа, при котором потребуется лечение под контролем врача. Исследователи из США отмечают, что предиабет нельзя рассматривать только как заболевание эндокринной системы, его возникновение вредит всем системам и органам. В недавнем докладе американских ученых было показано, что люди в возрасте от 18 до 44 лет, у которых был диагностирован предиабет, в 1,7 раза чаще сталкиваются с инфарктами, чем те, уровень сахара у которых был в норме. Кроме того, пациенты с предиабетом чаще страдают ожирением и имеют повышенный уровень холестерина в крови. Известно, что нарушения обмена углеводов приводит к неблагоприятным изменениям липидного профиля, что увеличивает риск развития атеросклероза и поражения сосудов сердца. Исследователи не говорят четко о механизме, который связывает предиабет и инфаркты, но называют предиабет фактором повышенного риска возникновения сердечного приступа в довольно молодом возрасте.



Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики