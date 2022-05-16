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3 часа назад

Что такое предиабет и как его вовремя диагностировать

Мира Маркина
Ольга Викторовна Малиновскаяэксперт

Предиабет – состояние, предшествующее диабету. Это нарушение углеводного обмена, при котором уровень сахара в крови повышается (это может быть выявлено при сдаче анализа натощак или через 2 часа после проведения глюкозотолерантного теста), но еще не достигает критических значений, при котором диагностируют диабет 2 типа. Показатель гликированного гемоглобина тоже выходит из зоны нормальных значений, но не достигает диабетического уровня.

Что такое предиабет и как его вовремя диагностировать
Фото: pixabay.compixabay.com

Врачи считают такое состояние, которое присутствует у каждого пятого россиянина, довольно опасным и требующим внимания: в том случае, если своевременно заметить отклонения уровня сахара от нормы и предпринять необходимые меры, то можно избежать возникновения диабета. На стадии предиабета можно обойтись без лекарств: вернуть сахар в норму часто позволяет изменение образа жизни, например, смена рациона и снижение веса.

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Игнорировать предиабет не стоит, ведь прогрессирование заболевания может привести к развитию диабета 2 типа, при котором потребуется лечение под контролем врача. Исследователи из США отмечают, что предиабет нельзя рассматривать только как заболевание эндокринной системы, его возникновение вредит всем системам и органам. В недавнем докладе американских ученых было показано, что люди в возрасте от 18 до 44 лет, у которых был диагностирован предиабет, в 1,7 раза чаще сталкиваются с инфарктами, чем те, уровень сахара у которых был в норме. Кроме того, пациенты с предиабетом чаще страдают ожирением и имеют повышенный уровень холестерина в крови. Известно, что нарушения обмена углеводов приводит к неблагоприятным изменениям липидного профиля, что увеличивает риск развития атеросклероза и поражения сосудов сердца. Исследователи не говорят четко о механизме, который связывает предиабет и инфаркты, но называют предиабет фактором повышенного риска возникновения сердечного приступа в довольно молодом возрасте.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Для того чтобы своевременно заметить отклонение уровня сахара от нормы, людям старше 40 лет рекомендуется сдавать кровь на сахар не реже, чем раз в год. Если в семье были случаи диабета 2 типа, или человек имеет лишний вес и ведет малоактивный образ жизни, а в ходе более ранних исследований сахар превышал норму, то врач может посоветовать сдавать кровь на сахар и гликированный гемоглобин чаще или сделать глюкозотолерантный тест.

Важным симптомом возможного предиабета служат признаки метаболического синдрома: увеличение веса, увеличение объема талии, повышение артериального давления. Если следить за этими показателями, можно вовремя заметить предиабет и не стать частью печальной статистики: ожидается, что к 2030 году в мире будет жить более 470 млн человек с предиабетом, причем у 70% из них в дальнейшем будет диагностирован диабет 2 типа.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
ЗОЖ,Ольга Малиновская,
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