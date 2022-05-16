Что такое предиабет и как его вовремя диагностировать

Предиабет – состояние, предшествующее диабету. Это нарушение углеводного обмена, при котором уровень сахара в крови повышается (это может быть выявлено при сдаче анализа натощак или через 2 часа после проведения глюкозотолерантного теста), но еще не достигает критических значений, при котором диагностируют диабет 2 типа. Показатель гликированного гемоглобина тоже выходит из зоны нормальных значений, но не достигает диабетического уровня.
Врачи считают такое состояние, которое присутствует у каждого пятого россиянина, довольно опасным и требующим внимания: в том случае, если своевременно заметить отклонения уровня сахара от нормы и предпринять необходимые меры, то можно избежать возникновения диабета. На стадии предиабета можно обойтись без лекарств: вернуть сахар в норму часто позволяет изменение образа жизни, например, смена рациона и снижение веса.
Для того чтобы своевременно заметить отклонение уровня сахара от нормы, людям старше 40 лет рекомендуется сдавать кровь на сахар не реже, чем раз в год. Если в семье были случаи диабета 2 типа, или человек имеет лишний вес и ведет малоактивный образ жизни, а в ходе более ранних исследований сахар превышал норму, то врач может посоветовать сдавать кровь на сахар и гликированный гемоглобин чаще или сделать глюкозотолерантный тест.