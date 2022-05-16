Сомнолог перечислил причины плохого сна

"Вне зависимости от ситуации, встречается частое нарушение гигиены сна: мы просыпаемся всегда в разное время, а в выходные пытаемся выспаться. Если появились проблемы со сном, нужно исключить возможность подольше поспать. Надо просыпаться в одно и тоже время: и в выходные, и в отпуск, и в праздники",