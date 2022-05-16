Сомнолог перечислил причины плохого сна

Все больше людей в России стали плохо спать ночами. Об этом сообщил сомнолог Павел Кудинов. Нарушения сна вызваны многими причинами.
Так, многие в течение для постоянно смотрят или читают новости, что повышает их тревожность. Сомнолог порекомендовал людям, в первую очередь, ограничить информационную нагрузку. Также стоит помнить о гигиене сна.
"Вне зависимости от ситуации, встречается частое нарушение гигиены сна: мы просыпаемся всегда в разное время, а в выходные пытаемся выспаться. Если появились проблемы со сном, нужно исключить возможность подольше поспать. Надо просыпаться в одно и тоже время: и в выходные, и в отпуск, и в праздники",
— отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.
Он добавил, что проблемы со сном часто встречаются у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так как из-за нее сильно страдает нервная система. Возникают тревожные расстройства и панические атаки.
Специалист напомнил, что у тех, кто плохо спит, снижается иммунитет и работоспособность.
Люди регулярно сталкиваются с ночной бессонницей, из-за которой их состояние заметно ухудшается. Однако с проблемой можно справиться, если соблюдать несколько простых правил, которые раскрыла сомнолог Ханна Шор.