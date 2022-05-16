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1 час назад

Перечислены продукты, которые мешают быстро уснуть

Национальная Служба Новостейиещё 4

Названы продукты питания, которые мешают быстро уснуть, пишет газета Express со ссылкой на эксперта по правильному питанию Даниэля Переса Видаля.

Перечислены продукты, которые мешают быстро уснуть
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Медик дала рекомендации, как уснуть в жару По его словам, мороженое нельзя есть ночью из-за большого количества сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну.

Этот компонент, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом, поэтому его лучше исключить из вечернего рациона. Необходимо отказаться и от сыра, острых приправ и пирожных. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт. Вечером лучше всего съесть банан или миндаль. Напомним, недостаток воды в организме, а также поздние ужины могут быть крайне опасны для здоровья.

ЗОЖ,Даниэль Перес,
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