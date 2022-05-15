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1 час назад

Какие продукты помогут сохранить здоровье костей

РИА "ФедералПресс"

Здоровье костей зависит от наличия микроэлементов и витаминов в организме. Врачи напоминают, что укрепить кости можно с помощью специальной диеты. Особенно это важно для людей старше 40 лет.

Какие продукты помогут сохранить здоровье костей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Основной враг опорно-двигательного аппарата – остеопороз. При нем происходит постепенное вымывание кальция. Заболевание может начинаться на фоне курения, злоупотребления алкоголем, возрастных гормональных перестроек. Но основной причиной патологии часто становится недостаточное потребление необходимых продуктов, которые содержат кальций, фосфор и витамин D», – говорят врачи.

Последние исследования доказали, что кальций начинает вымываться из костей с 25-летнего возраста. Если хочется сохранить здоровье, то нужно обратить внимание на продукты с кальцием. При этом взрослым не стоит налегать на молоко, достаточно стакана в день. Также подойдут твердый сыр и творог. Важно помнить, что кальций плохо усваивается без витамина D, а для дополнительной поддержки костей и зубов требуется фосфор, пишет «Крымская газета».

Правильный баланс кальция и фосфора есть в фундуке, твердом жирном сыре, капусте и моркови. Что касается витамина D, то зимой его нужно принимать отдельно, а летом организму помогает солнце. Также витамин содержится в печени, жирной рыбе, яйцах, сливочном масле, грибах, рыбной икре и семенах подсолнечника. Ранее «ФедералПресс» писал, как правильно употреблять творог.

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