Какие продукты помогут сохранить здоровье костей

Здоровье костей зависит от наличия микроэлементов и витаминов в организме. Врачи напоминают, что укрепить кости можно с помощью специальной диеты. Особенно это важно для людей старше 40 лет.

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«Основной враг опорно-двигательного аппарата – остеопороз. При нем происходит постепенное вымывание кальция. Заболевание может начинаться на фоне курения, злоупотребления алкоголем, возрастных гормональных перестроек. Но основной причиной патологии часто становится недостаточное потребление необходимых продуктов, которые содержат кальций, фосфор и витамин D», – говорят врачи.

Последние исследования доказали, что кальций начинает вымываться из костей с 25-летнего возраста. Если хочется сохранить здоровье, то нужно обратить внимание на продукты с кальцием. При этом взрослым не стоит налегать на молоко, достаточно стакана в день. Также подойдут твердый сыр и творог. Важно помнить, что кальций плохо усваивается без витамина D, а для дополнительной поддержки костей и зубов требуется фосфор, пишет «Крымская газета».