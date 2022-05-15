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3 часа назад

Названы самые частые причины пробуждения по ночам

Национальная Служба Новостей

Частые пробуждения в ночное время говорят о проблемах со сном, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Названы самые частые причины пробуждения по ночам
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

По его словам, после 40 лет у людей нередко выявляют апноэ сна, когда человек храпит и просыпается от того, что ему нечем дышать. Другая причина ночных пробуждений — синдром беспокойных ног, когда они начинают «ныть», находясь в состоянии покоя.

Проблема заключается либо в недостатке магния, либо в дефиците калия. Напомним, следует обратить внимание на частоту прерываний ночного сна.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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