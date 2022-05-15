Медики предупредили об опасности вейпов для здоровья

Использование электронных сигарет со временем вызывает хронические заболевания. Есть риск развития онкологии, предупредил отоларинголог, пишет URA.RU.

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что хронические заболевания поразят любителей вейпов. Они наступят мягче, но будут более выраженными. Медик отметил, что употребляющие никотин таким образом люди не осознают опасности. Также вейпы могут вызвать онкологию в слизистой либо в бронхах, либо в легких.

Врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман рассказал, что курение табака изучается уже сотни лет, поэтому опасность от этого уже известна. А как на организм влияют электронные сигареты, станет известно через некоторое время.

«Электронные сигареты – тема достаточно новая, и есть разные варианты того, что понимают под ними. Вейп – это одно, айкосы – это другое», – отметил он.

Медик добавил, что уже описаны случаи, когда у людей на фоне использования устройств для курения развивались тяжелые поражения легких, и напомнил, что в США такие гаджеты запрещены.