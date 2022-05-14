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1 час назад

Врач назвал пять лучших напитков для здоровья сердца

Мира Маркина

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, какие напитки нужно пить для здоровья сердца. Об этом эксперт рассказал "Москве 24".

Врач назвал пять лучших напитков для здоровья сердца
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, это какао, зеленый чай, кофе, отвар шиповника и свекольный сок.

Специалист отметил, что в какао содержится калий и магний. Эти вещества отвечают за хорошую работу сердца. Напиток советуют пить утром: в какао содержится алкалоид теобромин, который возбуждает нервную систему.

Врач также советует в первой половине дня пить зеленый чай. В нем содержится эпигаллокатехин галлат, который укрепляет сосуды. Ежедневно можно употреблять не более 2–3 чашек.

Люди, которые выпивают 2–3 чашки кофе, на 20% реже страдают от пороков сердца, говорит эксперт. Ежедневная доза кофе снижает отложение кальция в сосудах. Однако при гипертонии лучше заменить кофе какао или чаем.

Отвар шиповника полезен благодаря содержанию витамина С, который укрепляет сосуды и помогает бороться с тромбами.

"Ни в коем случае не оставляем его на сутки-двое. Витамин C разрушается. Поэтому заварили, выпили. У кого проблемы с сердцем или просто любите свое сердце, пейте ежедневно хотя бы стакан заваренного шиповника", – советует эксперт.

В свекольном соке содержится вещество бетаин. Эксперт объясняет, что именно оно снижает уровень гомоцистеина в организме. По словам Мирошникова, при проблемах с сосудами гомоцистеина в крови может быть очень высоким.

"Как только человек начинает употреблять бетаин или свекольный сок, то уровень гомоцистеина падает. Это говорит о том, что сосуды начинают заживать", – заключил специалист.

Ранее врач назвала опасность бесконтрольного приема витаминов.

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