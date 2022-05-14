Врач назвал пять лучших напитков для здоровья сердца

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, какие напитки нужно пить для здоровья сердца. Об этом эксперт рассказал "Москве 24".

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По словам эксперта, это какао, зеленый чай, кофе, отвар шиповника и свекольный сок.

Специалист отметил, что в какао содержится калий и магний. Эти вещества отвечают за хорошую работу сердца. Напиток советуют пить утром: в какао содержится алкалоид теобромин, который возбуждает нервную систему.

Врач также советует в первой половине дня пить зеленый чай. В нем содержится эпигаллокатехин галлат, который укрепляет сосуды. Ежедневно можно употреблять не более 2–3 чашек.

Люди, которые выпивают 2–3 чашки кофе, на 20% реже страдают от пороков сердца, говорит эксперт. Ежедневная доза кофе снижает отложение кальция в сосудах. Однако при гипертонии лучше заменить кофе какао или чаем.

Отвар шиповника полезен благодаря содержанию витамина С, который укрепляет сосуды и помогает бороться с тромбами.

"Ни в коем случае не оставляем его на сутки-двое. Витамин C разрушается. Поэтому заварили, выпили. У кого проблемы с сердцем или просто любите свое сердце, пейте ежедневно хотя бы стакан заваренного шиповника", – советует эксперт.

В свекольном соке содержится вещество бетаин. Эксперт объясняет, что именно оно снижает уровень гомоцистеина в организме. По словам Мирошникова, при проблемах с сосудами гомоцистеина в крови может быть очень высоким.

"Как только человек начинает употреблять бетаин или свекольный сок, то уровень гомоцистеина падает. Это говорит о том, что сосуды начинают заживать", – заключил специалист.