Порядок действий при укусе клеща или змеи

О порядке действий при укусе клеща или змеи «Вечерней Москве» рассказала старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова.
«При укусе клеща нужно обратиться за медпомощью. Удалять паразита эффективнее и безопаснее в травмпункте»,
— отметила медик и добавила, что в медучреждении пациенту удалят насекомое и проведут обработку раны.
Кроме того, членистоногого сдадут на анализы, чтобы убедиться, не является ли он носителем опасного заболевания.
В случае укуса змеи специалист также посоветовала незамедлительно вызвать скорую или самостоятельно ехать в больницу. Но перед этим, по возможности, необходимо промыть рану мыльной проточной водой, продезинфицировать и наложить на нее чистую недавящую повязку.
Вблизи от места укуса нужно снять одежду. Кроме того, в поврежденной части тела необходимо создать неподвижность, чтобы отек не распространялся и не затруднял оказание первой помощи, заключила эксперт.