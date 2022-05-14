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1 час назад

Порядок действий при укусе клеща или змеи

Мослента

О порядке действий при укусе клеща или змеи «Вечерней Москве» рассказала старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова.

Порядок действий при укусе клеща или змеи
Фото: МослентаМослента

«При укусе клеща нужно обратиться за медпомощью. Удалять паразита эффективнее и безопаснее в травмпункте»,

— отметила медик и добавила, что в медучреждении пациенту удалят насекомое и проведут обработку раны.

Кроме того, членистоногого сдадут на анализы, чтобы убедиться, не является ли он носителем опасного заболевания.

В случае укуса змеи специалист также посоветовала незамедлительно вызвать скорую или самостоятельно ехать в больницу. Но перед этим, по возможности, необходимо промыть рану мыльной проточной водой, продезинфицировать и наложить на нее чистую недавящую повязку.

Вблизи от места укуса нужно снять одежду. Кроме того, в поврежденной части тела необходимо создать неподвижность, чтобы отек не распространялся и не затруднял оказание первой помощи, заключила эксперт.

ЗОЖ,
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