Порядок действий при укусе клеща или змеи

О порядке действий при укусе клеща или змеи «Вечерней Москве» рассказала старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова.

Фото: Мослента Мослента

«При укусе клеща нужно обратиться за медпомощью. Удалять паразита эффективнее и безопаснее в травмпункте»,

— отметила медик и добавила, что в медучреждении пациенту удалят насекомое и проведут обработку раны.

Кроме того, членистоногого сдадут на анализы, чтобы убедиться, не является ли он носителем опасного заболевания.

В случае укуса змеи специалист также посоветовала незамедлительно вызвать скорую или самостоятельно ехать в больницу. Но перед этим, по возможности, необходимо промыть рану мыльной проточной водой, продезинфицировать и наложить на нее чистую недавящую повязку.