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1 час назад

Спортивный врач рассказал, с чего начать подготовку тела к лету

Москва24

Большинство россиян начинают подготовку к лету с интенсивных тренировок, однако это может привести к опасным последствиям, если заблаговременно не проверить здоровье, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.

Спортивный врач рассказал, с чего начать подготовку тела к лету
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Пропуск этапа медицинского обследования, подчеркнул специалист, может усугубить проблемы с давлением, о которых человек даже не догадывался. Между тем гипертония в сочетании с повышенными нагрузками может привести к инсульту или инфаркту, добавил он.

"Почему-то люди считают, что при гипертонии у них обязательно болит голова, но это не обязательно. Может не быть никаких симптомов, а давление при этом 160 и выше. Человек может годами этого не знать, пока во время усиленной тренировки что-то не произойдет",

– сказал Мелехин в интервью радио Sputnik.

Обследование перед началом тренировок можно пройти в обычной поликлинике, продолжил специалист. Там измерят давление, сделают флюорографию и предложат сдать стандартные анализы.

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