Почему суставы болят в дождливую погоду

Перед дождем, во время или даже после люди жалуются на боли в суставах. Колени или руки начинают болеть даже у здоровых людей. Почему же суставы «ноют» на погоду, насколько это опасно и что сделать, чтобы избежать болезненных ощущений? «Рамблер» поговорил с Кравчук Натальей Дмитриевной, врачом-хирургом.

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Почему суставы болят на погоду

Суставы ломит из-за изменения атмосферного давления. Кравчук Наталья Дмитриевна Врач-хирург, эксперт портала "Фотострана"

В тканях человека есть барорецепторы — то есть рецепторы, реагирующие на изменение давления. Особенно человек может ощущать «ломящие» боли при понижении атмосферного давления. В этой ситуации происходит расширение связок сустава и суставной сумки.

Боли могут усилиться с наступлением осени: понижение температуры, сырая погода и сильный ветер вообще могут спровоцировать настоящее обострение воспаления в суставе.

Как избежать болей в суставах

Главное — не переохлаждать суставы. Например, не гулять в промозглую погоду или в мороз в капроновых колготках. От этого чаще всего могут страдать коленные суставы.

Опасны ли боли в суставах при смене погоды

Сами по себе боли не опасны, иногда возникают и у здоровых людей. Но боли как симптом могут сигнализировать о развитии серьезного заболевания — например, артроза. При частых и невыносимых болях, когда не помогает даже обезболивающее, необходимо обратиться к врачу.