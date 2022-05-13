В каком случае эффективны упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля довольно известны, однако не все знают, для чего и в каких случаях они необходимы и при каких условиях будет достигнута их максимальная эффективность. Рамблер совместно с экспертом разобрался в этих вопросах.
Упражнения названы именем автора самой методики - американского врача-гинеколога Арнольда Кегеля. Данная гимнастика направлена на улучшение кровообращения и лимфодренаж органов малого таза, а также поддерживает тонус и сократительную способность мышц промежности, чем благоприятно влияет на сексуальную жизнь. Однако это не единственная польза от упражнений Кегеля.
С помощью них удается решить проблемы с мочеиспусканием, предупредить воспалительные заболевания половых органов, подготовиться к беременности и родам, а также восстановиться после них, предотвратить опущение половых органов. Гимнастика полезна не только женщинам, но и мужчинам.
Правильно выполнять упражнения таким образом: