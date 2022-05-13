В каком случае эффективны упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля довольно известны, однако не все знают, для чего и в каких случаях они необходимы и при каких условиях будет достигнута их максимальная эффективность. Рамблер совместно с экспертом разобрался в этих вопросах.

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Упражнения названы именем автора самой методики - американского врача-гинеколога Арнольда Кегеля. Данная гимнастика направлена на улучшение кровообращения и лимфодренаж органов малого таза, а также поддерживает тонус и сократительную способность мышц промежности, чем благоприятно влияет на сексуальную жизнь. Однако это не единственная польза от упражнений Кегеля.

С помощью них удается решить проблемы с мочеиспусканием, предупредить воспалительные заболевания половых органов, подготовиться к беременности и родам, а также восстановиться после них, предотвратить опущение половых органов. Гимнастика полезна не только женщинам, но и мужчинам.

Правильно выполнять упражнения таким образом:

Полностью опорожните мочевой пузырь.

Если вы женщина, лягте на спину, если мужчина - выполняйте упражнение стоя.

Напрягите мышцы тазового дна на 5 секунд, после чего полностью расслабьте их.

Повторите упражнение пять раз.

С каждым разом постепенно увеличивайте время напряжения мышц, дойдя в итоге до 10 секунд.

Во время тренировки не должны напрягаться никакие другие мышцы. Следите за дыханием, оно не должно задерживаться.