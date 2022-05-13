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47 минут назад

В каком случае эффективны упражнения Кегеля и для чего они нужны

Мира Маркина
Дейлидко Элла Николаевнаэксперт

Упражнения Кегеля довольно известны, однако не все знают, для чего и в каких случаях они необходимы и при каких условиях будет достигнута их максимальная эффективность. Рамблер совместно с экспертом разобрался в этих вопросах.

В каком случае эффективны упражнения Кегеля
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Упражнения названы именем автора самой методики - американского врача-гинеколога Арнольда Кегеля. Данная гимнастика направлена на улучшение кровообращения и лимфодренаж органов малого таза, а также поддерживает тонус и сократительную способность мышц промежности, чем благоприятно влияет на сексуальную жизнь. Однако это не единственная польза от упражнений Кегеля.

С помощью них удается решить проблемы с мочеиспусканием, предупредить воспалительные заболевания половых органов, подготовиться к беременности и родам, а также восстановиться после них, предотвратить опущение половых органов. Гимнастика полезна не только женщинам, но и мужчинам.

Правильно выполнять упражнения таким образом:

  • Полностью опорожните мочевой пузырь.
  • Если вы женщина, лягте на спину, если мужчина - выполняйте упражнение стоя.
  • Напрягите мышцы тазового дна на 5 секунд, после чего полностью расслабьте их.
  • Повторите упражнение пять раз.
  • С каждым разом постепенно увеличивайте время напряжения мышц, дойдя в итоге до 10 секунд.
  • Во время тренировки не должны напрягаться никакие другие мышцы. Следите за дыханием, оно не должно задерживаться.

Упражнения Кегеля направлены на укрепление мышц тазового дна, регуляцию функций прямой кишки и половых органов. Они эффективны, если выполнять их регулярно. Как и в любом процессе, не стоит ждать мгновенных результатов. Результат будет зависеть от постоянства и регулярности тренировок.
Дейлидко Элла Николаевна
Дейлидко Элла НиколаевнаРепродуктолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
ЗОЖ,
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