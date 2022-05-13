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1 час назад

Названа неочевидная причина частых походов в туалет по ночам

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидную причину частых походов в туалет по ночам. О том, признаком какой болезни может быть этот симптом, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Названа неочевидная причина частых походов в туалет по ночам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, мужчина может часто ходить в туалет по ночам не только из-за проблем с простатой. Как отметил Мясников, потребность просыпаться ночью для мочеиспускания может быть следствием синдрома Конна.

«Когда-то я писал диссертацию про синдром Конна — это опухоль надпочечников, при которой вырабатывается [гормон] альдостерон, повышается давление, падает калий, и человек часто бегает ночью в туалет»,

— рассказал врач.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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