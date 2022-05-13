Названа неочевидная причина частых походов в туалет по ночам

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неочевидную причину частых походов в туалет по ночам. О том, признаком какой болезни может быть этот симптом, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».