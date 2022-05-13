Геронтолог дал советы, как избежать деменции в пожилом возрасте

По его мнению, замедлить развитие деменции поможет здоровый образ жизни, а также разнообразное питание. Врач порекомендовал придерживаться принципов Средиземноморской диеты, которая включает большое количество овощей и фруктов.

— Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу большое растительных масел, — отметил Конев в комментарии Nation News.

Также крайне важно наладить режим сна. Помимо этого, важно заниматься физическими нагрузками и проходить достаточное количество шагов в день, это примерно 10 тысяч. Физическую нагрузку нужно регулировать в зависимости от возраста. Она необходима, чтобы поддерживать тонус мышечной системы, чтобы избежать старческой астении.