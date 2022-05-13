Какая одежда может быть опасна для здоровья

Доктор Галкин написал в своем телеграм-канале, что галстук может увеличить внутричерепное давление. Он ссылается на результаты немецкого исследования. Однако информацию об этом «ФедералПресс» опровергла врач Татьяна Романенко.
«Я думаю, что никакой предмет одежды не должен приводить к нарушению функционирования внутренних органов»,
– отметила специалист.
По словам Романенко, внутричерепное давление чаще всего возникает вследствие каких-то органических заболеваний головного мозга. Основные причины: травма, опухоль, воспалительные заболевания.
«Никакой галстук внутречерпеное давление не повысит»,
– подчеркнула врач.
Она считает, что вредными предметами одежды считаются тугое белье, особенно нижнее. Эти вещи могут вызвать нарушения микроциркуляции, дискомфорт, нарушения половых органов, молочных желез.
«Любая одежда должна быть комфортна, человек в ней должен хорошо себя чувствовать»,
– подытожила врач.