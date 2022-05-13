О чем сигнализируют бляшки вокруг глаз

Возникновение желтых бляшек снизу и сверху глаза – ксантелазма – может говорить о проблемах со здоровьем. Речь идет о повышенном уровне холестерина, считает член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.
Как отметила врач, данный признак характерен для людей после 40 лет. В случае обнаружения бляшек под глазами или на вернем веке рекомендуется сдать анализ на холестерин в крови, а не пытаться убрать их в косметическом салоне.
Специалист добавила, что тест на уровень холестерина следует сдавать всем один раз в год, передает радио Sputnik.