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45 минут назад

О чем сигнализируют бляшки вокруг глаз

Русская Планета

Возникновение желтых бляшек снизу и сверху глаза – ксантелазма – может говорить о проблемах со здоровьем. Речь идет о повышенном уровне холестерина, считает член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

О чем сигнализируют бляшки вокруг глаз
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Как отметила врач, данный признак характерен для людей после 40 лет. В случае обнаружения бляшек под глазами или на вернем веке рекомендуется сдать анализ на холестерин в крови, а не пытаться убрать их в косметическом салоне.

Специалист добавила, что тест на уровень холестерина следует сдавать всем один раз в год, передает радио Sputnik.

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