О чем сигнализируют бляшки вокруг глаз

Возникновение желтых бляшек снизу и сверху глаза – ксантелазма – может говорить о проблемах со здоровьем. Речь идет о повышенном уровне холестерина, считает член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Как отметила врач, данный признак характерен для людей после 40 лет. В случае обнаружения бляшек под глазами или на вернем веке рекомендуется сдать анализ на холестерин в крови, а не пытаться убрать их в косметическом салоне.