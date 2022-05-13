Чем опасны пищевые добавки

Резкое снижение импорта различных пищевых добавок (Е 339, Е 340, Е 341, Е 342, Е 343, Е 450, Е 451, Е 452 и Е 541), а также пальмового масла – благо, считает Татьяна Гарцман, диетолог Приморского центра диетологии, член Ассоциации междисциплинарной медицины.
«Если продукт изготовлен на основе натуральных жиров, без добавления пальмовых масел, то он относительно безопасен. В противном случае при термообработке жидкие растительные масла насыщаются пузырьками водорода, в результате молекулярная структура искажается»,
– говорит эксперт.
По ее словам, попадая в организм человека, изуродованные молекулы вытесняют из клеточных мембран полезные жирные кислоты, не давая возможность клеткам полноценно питаться и приводя к нарушению обменных процессов в клетках. Все это чревато даже серьезными патологиями.
«Никто не задумывается, что продукты с применением того же пальмового масла очень любят дети. Я говорю о мороженом, шоколаде, конфетах и так далее. Так вот как раз для детей такие продукты наиболее опасны, так как существуют риски возникновения серьезных проблем со здоровьем, формирования низкого интеллекта, развития слабоумия. Может ухудшиться зрение, развиться болезнь нервной системы. А увеличение вязкости крови приведет к нарушениям сердечного ритма. Увы, производители об этих последствиях не задумываются. В приоритете, как правило, снижение себестоимости продуктов, улучшение их потребительских свойств и увеличение срока хранения»,
– резюмировала Гарцман.