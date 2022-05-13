Чем опасны пищевые добавки

«Никто не задумывается, что продукты с применением того же пальмового масла очень любят дети. Я говорю о мороженом, шоколаде, конфетах и так далее. Так вот как раз для детей такие продукты наиболее опасны, так как существуют риски возникновения серьезных проблем со здоровьем, формирования низкого интеллекта, развития слабоумия. Может ухудшиться зрение, развиться болезнь нервной системы. А увеличение вязкости крови приведет к нарушениям сердечного ритма. Увы, производители об этих последствиях не задумываются. В приоритете, как правило, снижение себестоимости продуктов, улучшение их потребительских свойств и увеличение срока хранения»,