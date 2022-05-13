Врач назвал опасность сидения в позе нога на ногу

Поза, в которой часто сидят за столом – скрестив ноги. Возможно, это удобно, но точно не полезно – об этом говорят врачи. Причём, вредно это не только для опорно-двигательного аппарата, но и для других органов и систем организма.

Фото: Сибмеда Сибмеда

В частности, есть прямая связь между уровнем артериального давления и позой нога на ногу. Это объясняется тем, что данная поза приводит к нарушению венозного кровотока, что может стать причиной кратковременного повышения давления – передают АиФ слова травматолога-ортопеда Химкинской областной больницы Марка Иванова. Остаётся вопросом, может ли повышенное давление, вызванное такой позой, сохраняться долгое время – но рисковать в любом случае не стоит.

Ещё и потому, что эта поза может приводить к болям в спине, шее, изменениям межпозвоночных дисков из-за деформации, создаваемой бедрами при наложении друг на друга.