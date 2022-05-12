Артериальное давление — почему следить за ним так важно

Что это такое

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В целом логически понятно, что кровяное давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки сосудов. Работает это так: сердце сокращается, запуская кровь по артериям, и чем дальше от сердечной мышцы, тем ниже этот показатель. В большом, артериальном круге, давление наиболее высокое, в малом, венозном — наоборот. Именно поэтому давление имеет два показателя: систолический (верхний) — сила воздействия на стенки артерий, и диастолический (нижний) — уровень давления при полном ослаблении сердечной мышцы.

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Что влияет на давление и какова его норма

Условно для взрослых этот показатель можно разделить на оптимальное давление (до 120/80) и нормальное давление (не выше 130/85). Ещё есть так называемый «высокий нормальный» уровень артериального давления: когда верхнее находится между 130 и 139, а нижнее — между 85 и 89. Эта погрешность считается медиками допустимой, так как есть множество факторов, влияющих на уровень АД. В их числе стресс, физические нагрузки, болезни, лишний вес и, главное, возраст.

С возрастом меняется мощность сердечных толчков и, соответственно, сила кровотока — в том числе из-за изменений ширины сосудов. В целом допустимый порог колебания показателя АД — 10%.

Чем опасны отклонения

Показатели выше или ниже нормы — серьёзный повод незамедлительно обратиться к врачу. Особенно, если это становится регулярным и перетекает в хроническую форму: в таком случае резко повышаются риски получить инфаркт миокарда, патологии с сосудами, нарушение мозгового кровообращения (это, в свою очередь, влечёт за собой ещё более пёстрый набор возможных последствий).

Повышенное давление называется гипертензией — в хронической форме его называют гипертонией. Её диагностируют, если верхнее давление превышает показатель 140 после минимум трёх измерений в разное время и в одинаковой спокойной обстановке. Гипертонию провоцируют неполадки в гормональной и нервной системе, злоупотребление алкоголем, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, стресс, а также болезни: сахарный диабет, заболевания почек.

Симптомы гипертонии: головокружение, шум в ушах, тошнота, сильная головная боль.

Слишком низкое давление — гипотония — встречается реже, но тоже ничего хорошего не сулит. Диагностируют это состояние при показателе тонометра 90/60 и меньше. В числе причин гипотонии врачи обычно находят недостаточность надпочечников, побочные эффекты от лекарств, сильные кровотечения. Проявляется гипотония в виде слабости, тошноты, одышки, сонливости и болях в голове.

Как правильно измерять давление

При склонности к гипотонии или гипертонии важно регулярно мониторить уровень давления. Очень важно делать это правильно: перед измерением необходим пятиминутный отдых, и как минимум за 30 минут не должно быть приёмов пищи. Мочевой пузырь следует опорожнить, продукты, содержащие кофеин — исключить.

Важно использовать манжету подходящего размера. Измерение проводят сидя, ноги не скрещены, спина опирается на спинку стула, тело расслаблено, рука с манжетой — на столе, сама манжета на верхней части руки на уровне сердца, на пару сантиметров выше локтя. Между рукой и манжетой должно быть расстояние (примерно толщина пальца).

Манжета накачивается на 30 мм ртутного столба выше ориентировочного давления. Скорость сброса воздуха — 2 мм/сек. Первый удар в фонендоскопе — показатель верхнего давления, последний — нижнего. Но лучше всего использовать автоматические цифровые тонометры — они наиболее точные.

Что делать при повышенном или пониженном давлении

Повышенное давление можно снизить точечным массажем.

Первый вариант: подушечкой большого пальца аккуратно надавить в ямку, где позвоночник переходит в череп. Досчитать до десяти, отпустить, повторить ещё раз.

Второй вариант: надавить на солнечное сплетение одновременно указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук, досчитать до десяти, отпустить. И так ещё девять раз.

О том, возможно ли делать такой массаж, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

При пониженном давлении помогает крепкий чай или свежесваренный натуральный кофе, либо что-нибудь солёное. Также рекомендуется десятичасовой сон и дневной отдых в хорошо проветриваемой комнате.

Профилактика

Это банально, но лучшая профилактика гипертонии и гипотонии — здоровый образ жизни. Режим дня, полноценный сон, движение, правильное питание — и давление будет в порядке.

Кроме того, врачи рекомендуют минимизировать соль в еде. Суточная норма для тех, кто склонен к проблемам с АД — 3–5 граммов. Рацион желательно пополнить продуктами с повышенным содержанием магния и кальция.