Невролог раскрыл способ снизить давление без медикаментов

Способ снизить давление без медикаментов раскрыл в новом выпуске программы «Жить здорово» врач-невролог Дмитрий Шубин.

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Специалист напомнил, что «идеальное» артериальное давление имеет показатели 120/80 миллиметров ртутного столба. При необходимости его снизить могут помочь некоторые продукты, в частности — сливовый сок.

«Антоцианы, которые присутствуют в этом напитке, расслабляют стенки сосудов, делают их более эластичными и не дают образовываться атеросклеротическим бляшкам», — объяснил Шубин.

По его словам, прием 300 миллилитров сливового сока в день приводит к снижению артериального давления на 10 миллиметров ртутного столба, что весьма существенно.

Невролог посоветовал при покупке сливового сока в магазине нужно обязательно обращать внимание на его состав: там не должно содержаться консервантов и добавленного сахара.