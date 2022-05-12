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2 часа назад

Невролог раскрыл способ снизить давление без медикаментов

Мослента

Способ снизить давление без медикаментов раскрыл в новом выпуске программы «Жить здорово» врач-невролог Дмитрий Шубин.

Невролог раскрыл способ снизить давление без медикаментов
Фото: PixabayPixabay

Специалист напомнил, что «идеальное» артериальное давление имеет показатели 120/80 миллиметров ртутного столба. При необходимости его снизить могут помочь некоторые продукты, в частности — сливовый сок.

«Антоцианы, которые присутствуют в этом напитке, расслабляют стенки сосудов, делают их более эластичными и не дают образовываться атеросклеротическим бляшкам», — объяснил Шубин.

По его словам, прием 300 миллилитров сливового сока в день приводит к снижению артериального давления на 10 миллиметров ртутного столба, что весьма существенно.

Невролог посоветовал при покупке сливового сока в магазине нужно обязательно обращать внимание на его состав: там не должно содержаться консервантов и добавленного сахара.

Ранее доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман назвали три способа снизить артериальное давление без лекарств. В частности, по их словам, избежать артериальной гипертензии можно с помощью похудения.

ЗОЖ,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,
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