Врач заявила о негативном влиянии белых ночей на организм

Терапевт здравпункта из Нижневартовска Екатерина Закирова рассказала россиянам о негативном влиянии белых ночей и полярных дней на организм. Врач назвала белые ночи одной из причин раннего старения и разрушения организма, сообщило издание «Доктор Питер».

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Екатерина Закирова отметила, что в Санкт-Петербург в мае и июне стремятся тысячи туристов, чтобы увидеть белые ночи. Однако это природное явление, по словам врача, не так уж безобидно, как для местных жителей, так и для приезжих. Еще тяжелее приходится жителям Заполярья, где в июне царит полярный день, добавила эксперт.

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«С конца мая до почти середины июля солнце лишь ненадолго заходит за горизонт, поэтому ночь выглядит как одни сплошные сумерки, — говорит Екатерина Закирова. — Белые ночи есть не только в Петербурге, но и в Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Сыктывкаре и других городах».

«Периоды белых ночей и полярного дня могут нанести ощутимый вред здоровью, — обращает внимание Екатерина Закирова. — Все процессы в организме человека связаны с солнечными сутками. Когда темнота не наступает, сбиваются биоритмы, нарушается выработка гормона сна — мелатонина, пик выработки которого приходится на период с полуночи до трех часов ночи. Чтобы его выработка в организме шла максимально, нужно спать в полной темноте».

Терапевт обратила внимание на то, что именно мелатонин отвечает за работу иммунной системы и за психофизическое состояние и чувство отдыха после сна.

Эксперт добавила, что в период белых ночей за медицинской помощью в основном обращаются приезжие из регионов, где день и ночь меняют друг друга без «сбоев». «Чаще всего пациенты сталкиваются с ухудшением сна, тревожностью, раздражительностью, снижением работоспособности, головной болью, повышением давления, обострением хронических болезней», — конкретизировала терапевт.

По ее словам, при недостатке мелатонина в организме быстрее происходят процессы старения, возрастает шанс развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, набора лишнего веса, ранней менопаузы.

В начале лета за Полярным кругом наступает круглосуточный полярный день, во время которого солнце не опускается за горизонт даже ночью.