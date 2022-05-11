Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Может ли у человека быть аллергия на солнце

Ferra.ru

Издание Daily Mirror рассказало о женщине, у которой имеется редкое генетическое заболевание, которое превращает ее в “вампира”. Все дело в том, что при попадании солнечного света ее кожа покрывается болезненной крапивницей.

Может ли у человека быть аллергия на солнце
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Состояние, называемое солнечной крапивницей, вызывает зудящую сыпь или крапивницу на коже, что вынуждает ее либо оставаться дома в течение дня, либо закрываться с ног до головы специально разработанной одеждой.

Женщина рассказала, что ей пришлось заплатить более $830 за тонировку окон и более $1000 за замену гардероба на специально разработанную одежду, которая защищает ее кожу от лучей UPF 50+ и выше. При этом она утверждает, что даже антигистаминные препараты и блокаторы не справляются с ее аллергией на солнце.

Но к счастью, она обнаружила препарат под названием XOLAIR, который уменьшает тяжесть воздействия солнца.

На данный момент она занимается тем, что хочет помочь людям с таким же заболеванием, чтобы они не чувствовали себя обделенными. И привлечь внимание общественности к этой болезни.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители