Может ли у человека быть аллергия на солнце

Издание Daily Mirror рассказало о женщине, у которой имеется редкое генетическое заболевание, которое превращает ее в “вампира”. Все дело в том, что при попадании солнечного света ее кожа покрывается болезненной крапивницей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Состояние, называемое солнечной крапивницей, вызывает зудящую сыпь или крапивницу на коже, что вынуждает ее либо оставаться дома в течение дня, либо закрываться с ног до головы специально разработанной одеждой.

Женщина рассказала, что ей пришлось заплатить более $830 за тонировку окон и более $1000 за замену гардероба на специально разработанную одежду, которая защищает ее кожу от лучей UPF 50+ и выше. При этом она утверждает, что даже антигистаминные препараты и блокаторы не справляются с ее аллергией на солнце.

Но к счастью, она обнаружила препарат под названием XOLAIR, который уменьшает тяжесть воздействия солнца.