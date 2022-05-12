Эспрессо сильно повышает холестерин в крови мужчин

Пол человека и способ заварки влияет на повышения уровня холестерина при употреблении кофе. К такому выводу пришли норвежские ученые в статье, опубликованной в журнале Open Heart.
Они захотели выяснить, насколько сильно употребление эспрессо повышает уровень этого вещества в сравнении с другими способами приготовления кофе, исследовав добровольцев старше 40 лет. Всего было опрошено 21083 человека на предмет курения, употребления алкогольных напитков, количества выпиваемого в течение суток кофе и способа его приготовления, после чего у них были взяты анализы крови.
Выяснилось, что 3-5 чашек эспрессо связано с самым значительным повышением холестерина, в основном, среди мужчин.
"Что интересно, кофе содержит более тысячи различных фитохимических соединений. Употребление каждого из них зависит от разнообразия видов кофе, степени обжига и метода приготовления",
– пояснили ученые.
По сравнению с людьми, не пьющими кофе, у мужчин этот показатель в среднем оказался завышен на 0,09 ммоль/л, у женщин – на 0,16 ммоль/л.