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4 часа назад

Названы симптомы инсулинорезистентности

Моя Москва.онлайн

Диетолог Екатерина Новикова в рамках беседы с изданием NVL рассказала о том, что основной причиной возникновения инсулинорезистентности — преддиабета — является неправильной образ жизни: плохое питание, стресс и отсутствие физической нагрузки.

Названы симптомы инсулинорезистентности
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Отмечается, что при данном заболевании происходит нарушение метаболизма, в результате которого глюкоза хуже усваивается, а инсулинозависимые клетки снижают чувствительность к действию инсулина.

К симптомам инсулинорезистентности относятся лишний вес, тяга к сладкому, появление красных точек и папиллом на теле, потемнение кожи (подмышки, пах, локти) и сонливость после еды.

По словам Новиковой, данное заболевание в отличие от сахарного диабета можно вылечить. Для этого необходимо сбросить лишние килограммы, начать правильно питаться и заниматься спортом.

ЗОЖ,Екатерина Новикова,
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