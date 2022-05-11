Названы симптомы инсулинорезистентности

Диетолог Екатерина Новикова в рамках беседы с изданием NVL рассказала о том, что основной причиной возникновения инсулинорезистентности — преддиабета — является неправильной образ жизни: плохое питание, стресс и отсутствие физической нагрузки.
Отмечается, что при данном заболевании происходит нарушение метаболизма, в результате которого глюкоза хуже усваивается, а инсулинозависимые клетки снижают чувствительность к действию инсулина.
К симптомам инсулинорезистентности относятся лишний вес, тяга к сладкому, появление красных точек и папиллом на теле, потемнение кожи (подмышки, пах, локти) и сонливость после еды.
По словам Новиковой, данное заболевание в отличие от сахарного диабета можно вылечить. Для этого необходимо сбросить лишние килограммы, начать правильно питаться и заниматься спортом.