Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
6 часов назад

Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет

Lenta.ruиещё 3

Доктор медицинских наук Джессика Колдуэлл и психотерапевт Кейтлин Хартиган назвали способы улучшить качество жизни после 60 лет. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Хартиган, важную роль играет пища, подпитывающая мозг.

«У людей, которые питаются правильно, употребляя меньше насыщенных жиров и консервантов и больше фруктов и овощей, как правило, лучше когнитивные или мыслительные результаты с возрастом»,

— объясняет Колдуэлл.

Врачи сходятся во мнении, что людям в возрасте лучше отказаться от табачных изделий. По словам Хартиган, продолжительность жизни существенно увеличивается, даже если бросить курить во взрослом возрасте. Среди прочего, отказ от этой вредной привычки помогает избавиться от респираторных заболеваний и улучшить функции легких.

Также специалисты рекомендуют регулярно проходить обследование, не допускать развитие заболеваний, избегать незащищенных сексуальных контактов, чтобы избежать инфекций, передающихся половым путем, а также найти смысл жизни. По словам врачей, вернуть вторую молодость поможет хобби или занятия, на которые раньше не хватало времени или решимости.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители