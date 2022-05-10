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2 часа назад

Медик рассказал, кому вредно слишком усердно работать на даче

Deita.ru

Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предостерег от слишком интенсивных физических работ на даче людей, имеющих хронические заболевания или недавно переболевших заболеваниями в острой форме, в том числе вирусными инфекциями, сообщает ИА DEITA.RU.

Кому вредно слишком усердно работать на даче
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как рассказал эксперт изданию "РИА Новости", слишком упорный дачный труд может повлечь сильный стресс для организма. В группе риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Поэтому садоводам и огородникам рекомендуется ставить перед собой задачи, соизмеримые с текущим самочувствием, добавлять нагрузки постепенно.

Возникшее после дачных работ перенапряжение можно снять с помощью массажа, бани и холодных компрессов. Но если боль будет сохраняться дольше трех дней, следует обратиться к врачу. А если боль слишком сильная или сопровождается другими симптомами – покраснением, отеком, надо обращаться за профессиональной медицинской помощью незамедлительно.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
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