Кому вредно слишком усердно работать на даче

Внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предостерег от слишком интенсивных физических работ на даче людей, имеющих хронические заболевания или недавно переболевших заболеваниями в острой форме, в том числе вирусными инфекциями, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказал эксперт изданию "РИА Новости", слишком упорный дачный труд может повлечь сильный стресс для организма. В группе риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Поэтому садоводам и огородникам рекомендуется ставить перед собой задачи, соизмеримые с текущим самочувствием, добавлять нагрузки постепенно.