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1 час назад

Врач назвала отличия витаминов в таблетках от натуральных витаминов

Inc-Newsиещё 1

Человеческий организм не полностью усваивает витамины в виде таблеток. Инфекционист Светлана Ищенко объяснила, в чём преимущество натуральных витаминов перед синтетическими.

Названы отличия витаминов в таблетках от натуральных
Фото: Inc-NewsInc-News

Разные витамины дают разный эффект и усваиваются также по-разному. Так, полезные вещества из натуральных продуктов (фрукты и овощи, творог, рыба и прочее) усваиваются организмом почти полностью — на 96%. Те витамины, которые мы покупаем в аптеке, усваиваются лишь на 25%. Да и побочных эффектов у последних куда больше — витамины в таблетках часто вызывают сыпь на коже и пагубно влияют на печень.

При отсутствии возможности полной замены синтетических витаминов натуральными специалист рекомендует не злоупотреблять средствами из аптеки — принимать их курсами, а не беспрерывно.

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