Названы отличия витаминов в таблетках от натуральных

Разные витамины дают разный эффект и усваиваются также по-разному. Так, полезные вещества из натуральных продуктов (фрукты и овощи, творог, рыба и прочее) усваиваются организмом почти полностью — на 96%. Те витамины, которые мы покупаем в аптеке, усваиваются лишь на 25%. Да и побочных эффектов у последних куда больше — витамины в таблетках часто вызывают сыпь на коже и пагубно влияют на печень.