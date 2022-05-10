Врач раскрыл два простых правила здорового питания

Врач Александр Мясников объяснил несколько правил здорового и вкусного питания.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

Мясников посоветовал тщательно пережевывать пищу, чтобы напитать ее слюной и обеспечить старт пищеварительного процесса в ротовой полости. Он также запретил пропускать завтрак. По его словам, утренний прием пищи является «будильником для организма».

Чтобы желудок эффективно работал, врач рекомендует добавить в ежедневный рацион салат. Он обратил внимание на заправку и признался, что отдает предпочтение подсолнечному нерафинированному маслу. При этом, он уточнил, что такое масло хоть и полезно, но калорийно. В качестве альтернативы он предложил использовать перец и сок лимона.

Кроме того, Мясников в эфире в своей авторской передачи на телеканале «Россия 1» предупредил о злоупотреблении солью.

Эксперт подчеркнул, что пища не должна доставлять дискомфорт желудку и кишечнику. Он пояснил, что следует употреблять еду и напитки нормальной температуры. В противном случае увеличивается риск развития рака пищевода.