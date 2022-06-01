Как снизить риск развития рака в 30 раз

Пагубная привычка – курение – может вызвать развитие рака как органов дыхательной системы, так и ротовой полости. Риск такой онкологии может вырасти в 30 раз, если человек помимо курения употребляет спиртные напитки. Об этом написали в зарубежном издании Focus.de.
«Рак ротовой полости часто выявляют на поздних стадиях. Важно обращать внимание на ранние симптомы: появление уплотнений, сильное кровотечение, красные или белые пятна, ограниченная подвижность языка, повышенное слюноотделение, боли и затрудненное жевание и глотание. При их появлении следует обратиться к врачу», – пишет РИА «Новости. Спорт».
За состоянием ротовой полости нужно регулярно следить: посещать врача-стоматолога, проводить гигиену рта. Усугубить положение могут неправильная установка брекетов, протезов, а также чрезмерное употребление мяса и жирных продуктов.