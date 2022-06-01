Как снизить риск развития рака в 30 раз

Пагубная привычка – курение – может вызвать развитие рака как органов дыхательной системы, так и ротовой полости. Риск такой онкологии может вырасти в 30 раз, если человек помимо курения употребляет спиртные напитки. Об этом написали в зарубежном издании Focus.de.