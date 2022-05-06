Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Ученый дал советы, как улучшить работу мозга

Вечерняя Москва

Профессор МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин рассказал о том, как можно улучшить свои когнитивные способности, не прибегая к химическим препаратам.

Ученый дал советы, как улучшить работу мозга
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он рекомендовал заниматься самостоятельно или при помощи психологов или коучей, но использовать таблетки для улучшения способностей лучше не стоит, так как человек в результате будет вынужден всегда опираться на этот «фармакологический костыль», который работает только в случае, если мозг действительно в этом нуждается, а не как вспомогательное средство.

— Существуют условия формирования памяти, о которых писал еще Павлов. Они банальны, но это работает, и это нужно соблюдать. Во-первых, то, что вы делаете, должно быть для вас значимо. Чем мощнее эмоциональный фон, тем быстрее вы все запомните и выучите. Есть даже игровые формы обучения и так далее. Во-вторых, необходимо повторы, чтобы информация из краткосрочной памяти перешла в долговременную. Лучше не повторять весь материал два часа один день, а заниматься три дня, но по часу. А еще лучше, если вы кому-то что-то рассказываете,

— объяснил биолог в интервью для YouTube-канала RTVI.

Третье правило: мозг должен заниматься одним делом, чтобы не произошло перераспределение стимулов. Нужно убрать телефон и попросить близких вас не тревожить. Последнее правило является самым базовым: мозг должен находиться в хорошем функциональном состоянии, а для этого его владелец должен быть сыт, здоров и бодр.

ЗОЖ,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители