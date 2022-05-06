Ученый дал советы, как улучшить работу мозга

— Существуют условия формирования памяти, о которых писал еще Павлов. Они банальны, но это работает, и это нужно соблюдать. Во-первых, то, что вы делаете, должно быть для вас значимо. Чем мощнее эмоциональный фон, тем быстрее вы все запомните и выучите. Есть даже игровые формы обучения и так далее. Во-вторых, необходимо повторы, чтобы информация из краткосрочной памяти перешла в долговременную. Лучше не повторять весь материал два часа один день, а заниматься три дня, но по часу. А еще лучше, если вы кому-то что-то рассказываете,