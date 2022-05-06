Как бороться со вздутием живота после еды

Дискомфорт после принятия пищи, живот увеличивается в объеме и бурлит? Порой наш кишечник может преподносить не очень приятные «сюрпризы». Что следует знать, чтобы этого избежать, и как справиться с проблемой если она уже есть в вашей жизни?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Станислав Шереметьев — нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия Нутрициологии».

Видео дня

Причины метеоризма

Метеоризм возникает из-за образования газов в тонком кишечнике, которое происходит в процессе жизнедеятельности бактерий. Представьте, чтобы «выйти» наружу, газам нужно пройти несколько метров кишечника! Этот процесс происходит не сразу, в результате газы скапливаются внутри, увеличивая объемы кишечника.

Визуально живот надувается, как воздушный шарик, могут возникать схваткообразные боли, отрыжка, чувство тяжести и неловкие ситуации, зачастую сопровождающиеся резким звуком и неприятным запахом.

В норме количество бактерий в тонком кишечнике незначительно, и процесс пищеварения и абсорбции происходит быстрее, чем бактерии успевают что-либо «съесть». Однако при увеличении количества бактерий, они начинают конкурировать с процессами расщепления и поедать пищу, вырабатывая большое количество газов. Это состояние носит название «Синдром избыточного бактериального роста» или сокращенно СИБР.

СИБР — основная причина вздутия живота, которое наступает после еды в течении одного — двух часов. Есть несколько возможных причин, почему развивается СИБР и вздутие как следствие. Их можно разделить на патологические и непатологические. Все это связано с нарушением нормального процесса пищеварения и его замедлением.

Патологическими причинами являются функциональные нарушения органов пищеварения, которые приводят к снижению эффективности переваривания пищи. Например, снижение кислотности желудка, нарушение выработки ферментов, нарушение нормального тока желчи и некоторые другие.

К таким причинам можно отнести и уменьшение выработки лактазы с возрастом, фермента, который расщепляет углеводы из молока. Неэффективное расщепление лактозы будет приводить к постепенному росту микрофлоры в тонкой кишке и возникновению СИБР со всеми вытекающими симптомами.

К непатологическим причинам относятся: пищевые привычки и режим питания. Основная пагубная пищевая привычка — переедание и смешение большого количества простых и сложных продуктов.

Регулярное чрезмерное употребление еды и заедание обильного приема пищи десертом может постепенно приводить к росту микрофлоры в тонком кишечнике.

Также причиной СИБР могут стать поздние приемы пищи. Прохождение еды по пищевому тракту в ночное время замедленно, что может привести к благоприятным условиям для развития СИБР.

Как бороться

Для того чтобы исключить или подтвердить патологические причины регулярных вздутий, следует обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Он выявит проблему, если она есть и составит план лечения. Если лечение не требуется, можно будет справиться самостоятельно, применяя общие рекомендации:

Тщательное пережевывание пищи полезно при любом заболевании желудочно-кишечного тракта. Это помогает лучше обработать пищу механически и способствует большему и лучшему выделению пищеварительных соков. Чем дольше и тщательнее вы жуете, тем легче будет проходить процесс переваривания пищи.

Не ешьте десерты сразу после обильного приема пищи. Сделайте перерыв или вообще откажитесь от этой привычки.

Аналогичная ситуация и с водой. Не запивайте каждый прием пищи. Если мучает жажда, сначала попейте, а потом приступайте к трапезе.

Крайний прием пищи сделайте примерно за 2 часа до сна. Это и от вздутия убережет, и позволит сделать ночной сон более качественным и спокойным.

Если все это выполняете, а проблема сохраняется, стоит сдать генетический тест на лактазную недостаточность. В зависимости от его результата, возможно придется ограничить количество молочных продуктов в рационе.

Что исключить из рациона

Избежать вздутия или уменьшить его в периоды обострения поможет отказ от так называемых fodmap продуктов. Они являются источниками фрукто-, олиго-, ди-, моносахаридов и полиолов. К ним относятся:

Хлебобулочные и макаронные изделия, хлопья для завтрака, печенье, выпечка;

Чеснок;

Лук;

Фрукты с большим содержанием фруктозы (абрикосы, яблоки, вишня, черешня, инжир, манго, нектарины, персики, сливы, арбуз);

Некоторые овощи (спаржа, лук-порей, брюссельская капуста, цветная капуста, листья цикория, грибы, артишоки и топинамбур, момордика);

Бобовые (бобы, запеченная фасоль, коровий горох, фасоль луновидная, нут, красная фасоль, чечевица, соя и горох);

Подсластители (нектар агавы, кукурузный сироп, мёд и добавленные полиолы в мятных конфетах и жевательных резинках без сахара (сорбит, маннит, ксилит или изомальт);

Некоторые зерна (амарант, ячмень и рожь);

Молочные продукты (молоко, творог, йогурт, сливочный сыр, рикотта);

Напитки (кокосовая вода, чай масала, ромашковый чай, десертное вино и ром).

Как себе помочь

Специальные препараты, которые помогут снять симптомы вздутия, назначает врач. И если вы знакомы с этой проблемой, то уже имеете в своей аптечке необходимые средства. Если же нет, можно попробовать облегчить состояние другими способами:

Заварите мяту, она хорошо снимает симптомы метеоризма;

Лежа на спине, несколько раз медленно поднимите и опустите ноги. Это поможет отхождению, скопившихся газов;

Примите энтеросорбенты. Они подавляют брожение и выводят токсины.