Как бороться со вздутием живота после еды

Дискомфорт после принятия пищи, живот увеличивается в объеме и бурлит? Порой наш кишечник может преподносить не очень приятные «сюрпризы». Что следует знать, чтобы этого избежать, и как справиться с проблемой если она уже есть в вашей жизни?
Станислав Шереметьев — нутрициолог, член международной ассоциации спортивных наук ISSA, основатель образовательного центра «Академия Нутрициологии».
Метеоризм возникает из-за образования газов в тонком кишечнике, которое происходит в процессе жизнедеятельности бактерий. Представьте, чтобы «выйти» наружу, газам нужно пройти несколько метров кишечника! Этот процесс происходит не сразу, в результате газы скапливаются внутри, увеличивая объемы кишечника.
Визуально живот надувается, как воздушный шарик, могут возникать схваткообразные боли, отрыжка, чувство тяжести и неловкие ситуации, зачастую сопровождающиеся резким звуком и неприятным запахом.
В норме количество бактерий в тонком кишечнике незначительно, и процесс пищеварения и абсорбции происходит быстрее, чем бактерии успевают что-либо «съесть». Однако при увеличении количества бактерий, они начинают конкурировать с процессами расщепления и поедать пищу, вырабатывая большое количество газов. Это состояние носит название «Синдром избыточного бактериального роста» или сокращенно СИБР.
СИБР — основная причина вздутия живота, которое наступает после еды в течении одного — двух часов. Есть несколько возможных причин, почему развивается СИБР и вздутие как следствие. Их можно разделить на патологические и непатологические. Все это связано с нарушением нормального процесса пищеварения и его замедлением.
Патологическими причинами являются функциональные нарушения органов пищеварения, которые приводят к снижению эффективности переваривания пищи. Например, снижение кислотности желудка, нарушение выработки ферментов, нарушение нормального тока желчи и некоторые другие.
К таким причинам можно отнести и уменьшение выработки лактазы с возрастом, фермента, который расщепляет углеводы из молока. Неэффективное расщепление лактозы будет приводить к постепенному росту микрофлоры в тонкой кишке и возникновению СИБР со всеми вытекающими симптомами.
К непатологическим причинам относятся: пищевые привычки и режим питания. Основная пагубная пищевая привычка — переедание и смешение большого количества простых и сложных продуктов.
Регулярное чрезмерное употребление еды и заедание обильного приема пищи десертом может постепенно приводить к росту микрофлоры в тонком кишечнике.
Также причиной СИБР могут стать поздние приемы пищи. Прохождение еды по пищевому тракту в ночное время замедленно, что может привести к благоприятным условиям для развития СИБР.
Для того чтобы исключить или подтвердить патологические причины регулярных вздутий, следует обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Он выявит проблему, если она есть и составит план лечения. Если лечение не требуется, можно будет справиться самостоятельно, применяя общие рекомендации:
Специальные препараты, которые помогут снять симптомы вздутия, назначает врач. И если вы знакомы с этой проблемой, то уже имеете в своей аптечке необходимые средства. Если же нет, можно попробовать облегчить состояние другими способами:
Внимательное отношение к своему организму, внедрение здоровых привычек в свой режим и соблюдение правил приема пищи поможет решить проблему вздутого живота еще до ее появления.