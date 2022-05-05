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2 часа назад

Что происходит с организмом, если регулярно пить водку

Ferra.ru

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о разрушительном действии водки, если пить её регулярно.

Что происходит с организмом, если регулярно пить водку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, в малых дозах спиртное может быть даже полезно. Например, как антибактериальное средство или для прогрева организма при простудных заболеваниях, а также для улучшения кровообращения.

Врач отметил, что выпивать можно не больше одной рюмки и не злоупотреблять. Кроме привыкания это может привести к серьёзным последствиям: начинает разрушаться слизистая желудка. В свою очередь, это может спровоцировать процесс гниения и, как следствие, язву и онкологию.

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