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1 час назад

В каких случаях надо обращаться к урологу

Passion.ru

Врач-уролог – специалист, который занимается диагностикой и лечением мочевыделительной и мужской половой систем, однако не все знают, что этот специалист может помочь женщинам и даже детям. С какими же проблемами надо идти к урологу? Разбираемся со специалистом.

В каких случаях надо обращаться к урологу
Фото: passion.rupassion.ru

В каких случаях необходим прием уролога мужчинам

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Прием уролога необходим мужчинам если присутствует один или несколько признаков:

  • Выделения из уретры. В таких случаях речь может идти о наличии болезней, передающихся при сношении, воспалении мочеиспускательного канала, либо простаты в результате переохлаждения. Выделения могут указывать на осложнившуюся патологию других органов.
  • Рези в мочеиспускательном канале, жжение и появление зуда. Подобные симптомы, возникающие регулярно и усиливающиеся с течением времени, указывают на наличие патологии.
  • Полное отсутствие либидо, либо его снижение.
  • Болезненность в яичках, промежности и в поясничном отделе. Если накануне появления симптомов отсутствовали повышенные физические нагрузки, можно заподозрить урологические проблемы.
  • Нарушенное мочеиспускание. О нем свидетельствует ослабление струи, невозможность облегчиться по желанию, хотя оно возникает паталогически часто.
  • Высыпания и новообразования на пенисе. Эти признаки чаще всего возникают на фоне патологий, передающихся при сексуальном контакте без барьерных контрацептивов.
  • Нарушение эректильной функции. Так может проявляться как обычная усталость, стрессовые состояния и недосып, или же проблема заключается в гормональном сбое, болезнях сосудистой и мочеполовой системы, внутренних органов.
  • Астеновегетативный синдром. При хроническом простатите достаточно часто развивается общая слабость, ухудшение работоспособности, появляется раздражительность, бессонница, повышается потливость и учащается пульс.
  • Изменившийся цвет мочи, наличие в ней или эякуляте гнойных и кровянистых включений.
  • Отсутствие детей в браке при полноценной половой жизни.

Что врач-уролог лечит у женщин

  • Острые и хронические уретриты – воспалительные процессы в мочеиспускательном канале.
  • Циститы – воспаления мочевого пузыря, вызванные инфекцией, реакцией на прием препаратов, лучевой терапией и другими причинами.
  • Почечные болезни, вызванные воспалительными процессами, инфекциями, затруднением оттока мочи, наличием камней. У женщин врач-уролог лечит воспаления почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), гидронефроз (почечную водянку), почечнокаменную болезнь.
  • Пролапс (опущение) почек, мочевого пузыря и уретры.
  • Мочекаменную болезнь.
  • Лейкоплакию мочевого пузыря – предраковое заболевание, при котором на мочепузырной стенке образуются белые пятна изменённой слизистой.
  • Нарушения кровоснабжения органов мочевой системы, вызванные сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями.
  • Свищи мочевого пузыря и мочеточников – противоестественные проходы, соединяющие мочевыделительную систему с кишечником и влагалищем.
  • Травматические поражения и осложнения травм урологических органов.
  • Недержание мочи (энурез).
  • Задержку мочи.
  • Опухоли почек, мочевого пузыря, мочеточников.
  • Почечную колику – тяжелое осложнение урологических заболеваний, при котором нарушается отток урины. Состояние сопровождается сильнейшей болью и спазмами.
  • Аномалии развития органов мочевыделительной системы.

С какими жалобами женщине нужно обращаться к урологу

  • Боль, резь, жжение при мочеиспускании.
  • Учащенные позывы в туалет.
  • Выделение с мочой крови, гноя, мути.
  • Недержание мочи в ночное время или ее подтекание при смехе, чихании, кашле, физической нагрузке.
  • Уменьшение объема выделяемой мочи.
  • Отечность. Почечные отёки мягкие, наиболее выраженные утром и постепенно проходящие в течение дня.
  • Боли и тяжесть в пояснице. При заболеваниях почек неприятные ощущения могут отдавать в крестец, паховую область, ногу.
  • Высокое, плохо снижаемое артериальное давление.
  • Изменения в анализах крови и мочи, указывающие на патологии мочевыделительных органов.
  • Наличие сахарного диабета, гипертонии и сосудистых нарушений. Женщинам с такими патологиями нужно периодически посещать врача-уролога даже при отсутствии жалоб.
  • Обследоваться у уролога надо при подготовке к беременности. В период вынашивания организм несёт повышенную нагрузку на почки и мочевыделительную систему.
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