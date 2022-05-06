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1 час назад

Врач перечислил неочевидные опасности при занятиях спортом на улице

Lenta.ruиещё 2

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков дал советы, как правильно вернуться к тренировкам на улице после зимнего перерыва, и перечислил неочевидные опасности для здоровья, с которыми могут столкнуться любители спорта. Его слова приводят «Известия».

Врач рассказал об опасностях при занятиях спортом на улице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, весной высок риск переохладиться во время спортивных нагрузок на улице, что может привести к простуде. Чтобы этого избежать, надо ответственно подойти к выбору гардероба для тренировок. Хомяков рекомендовал отдать предпочтение одежде с хорошими кондиционирующими и согревающими характеристиками.

Также врач напомнил, что весна — это период цветения растений, поэтому занятия спортом на улице существенно повышают риск приступа аллергии у людей с поллинозом. А неубранная грязь после таяния снега и высыхания почвы превратится в пыль, которая может оседать на органах дыхания и раздражать глаза. Для защиты от нее, по словам специалиста, стоит пользоваться масками и очками с небольшим затемнением.

Хомяков также напомнил, что после перерыва вводить физические нагрузки стоит постепенно, плавно наращивая время и интенсивность пробежек или прогулок. По его словам, ни в коем случае нельзя заниматься спортом при наличии заболевания в острой фазе или сразу после курса лечения, чтобы избежать развития осложнений.

ЗОЖ,Сергей Хомяков,
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