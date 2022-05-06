Врач рассказал об опасностях при занятиях спортом на улице

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков дал советы, как правильно вернуться к тренировкам на улице после зимнего перерыва, и перечислил неочевидные опасности для здоровья, с которыми могут столкнуться любители спорта. Его слова приводят «Известия».

По словам специалиста, весной высок риск переохладиться во время спортивных нагрузок на улице, что может привести к простуде. Чтобы этого избежать, надо ответственно подойти к выбору гардероба для тренировок. Хомяков рекомендовал отдать предпочтение одежде с хорошими кондиционирующими и согревающими характеристиками.

Также врач напомнил, что весна — это период цветения растений, поэтому занятия спортом на улице существенно повышают риск приступа аллергии у людей с поллинозом. А неубранная грязь после таяния снега и высыхания почвы превратится в пыль, которая может оседать на органах дыхания и раздражать глаза. Для защиты от нее, по словам специалиста, стоит пользоваться масками и очками с небольшим затемнением.