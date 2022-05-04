Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
16 минут назад

Невролог назвала причины боли в шее после сна

Lenta.ruиещё 3

Врач-невролог Светлана Вешникова объяснила, в каких случаях после сна может болеть шея. По ее словам, которые передает издание РИАМО, неприятные ощущения могут быть вызваны нарушением кровоснабжения в шейном отделе позвоночника.

Невролог раскрыла причины боли в шее после сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Частыми причинами утренних болей в шее Вешнякова назвала стресс и долгую работу за компьютером. В обоих случаях мышцы сильно напрягаются и спазмируются, из-за чего ухудшается кровоток. «Человек сидел, стрессовал, лег на подушку бог знает какую и наутро получает весь арсенал пережитого за прошлый день», — заявила она.

Неприятные ощущения в шее может вызывать и нарушение гигиены сна. Невролог рекомендовала серьезно подходить к выбору подушки и матраса, чтобы во время сна голова и шея находились в анатомически правильном положении, иначе в шейном отделе позвоночника могут возникнуть застойные явления, а в запущенных случаях сон в неудобной позе может привести даже к защемлению нерва.

Также, по словам Вешниковой, с возрастом в организме появляются дегенеративно-дистрофические нарушения, из-за которых в тканях снижается местное кровоснабжение. Шея может болеть по утрам и по этой причине. Невролог напомнила, что иногда причинами боли в шее становятся серьезные генетические заболевания. Она рекомендовала обязательно проконсультироваться с врачом при частом возникновении этой проблемы.

Ранее невролог Александр Комаров назвал виды головной боли, которые требуют срочного обращения к врачу, так как свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Особо внимательно, по его словам, надо относиться к пульсирующим головным болям.

ЗОЖ,Александр Комаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители