Невролог раскрыла причины боли в шее после сна

Врач-невролог Светлана Вешникова объяснила, в каких случаях после сна может болеть шея. По ее словам, которые передает издание РИАМО, неприятные ощущения могут быть вызваны нарушением кровоснабжения в шейном отделе позвоночника.

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Частыми причинами утренних болей в шее Вешнякова назвала стресс и долгую работу за компьютером. В обоих случаях мышцы сильно напрягаются и спазмируются, из-за чего ухудшается кровоток. «Человек сидел, стрессовал, лег на подушку бог знает какую и наутро получает весь арсенал пережитого за прошлый день», — заявила она.

Неприятные ощущения в шее может вызывать и нарушение гигиены сна. Невролог рекомендовала серьезно подходить к выбору подушки и матраса, чтобы во время сна голова и шея находились в анатомически правильном положении, иначе в шейном отделе позвоночника могут возникнуть застойные явления, а в запущенных случаях сон в неудобной позе может привести даже к защемлению нерва.

Также, по словам Вешниковой, с возрастом в организме появляются дегенеративно-дистрофические нарушения, из-за которых в тканях снижается местное кровоснабжение. Шея может болеть по утрам и по этой причине. Невролог напомнила, что иногда причинами боли в шее становятся серьезные генетические заболевания. Она рекомендовала обязательно проконсультироваться с врачом при частом возникновении этой проблемы.