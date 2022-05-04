Врач развеял миф о частом мытье рук

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял миф о частом мытье рук. Соответствующий пост доступен в его личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалист назвал заблуждением мнение о том, что детям руки необходимо мыть как можно чаще. Взаимодействуя с природой, организм человека знакомится с окружающей средой, пояснил он.

«И это самый безопасный и самый эффективный способ для иммунной системы ребенка познакомиться с теми антигенами и аллергенами, которые его окружают»,

— отметил врач.

Если человек положит что-то в рот и проглотит, то вероятность того, что это нанесет вред организму, гораздо меньше, чем если тот же аллерген попадет на слизистую дыхательных путей или глаз, подчеркнул Продеус.

«Куда это все попадает? Сначала в желудок. В желудке у нас соляная кислота, причем сильной концентрации. Она растворяет и нейтрализует. Большое число микробов и других антигенов будут этой соляной кислотой так переработаны, что потом будут представлены клеткам нашей иммунной системы и ЖКТ в виде таких "приготовленных", образно говоря, белков»,

— пояснил педиатр.

Слизистая дыхательных путей не имеет системы, нейтрализующей белки, попадающие на нее в неизменном виде, объяснил иммунолог.

«В этом случае как раз больше шансов получить аллергическую реакцию, как и происходит при поллинозе»,

— предупредил врач. Однако это не означает, что ребенок должен жить в неблагоприятных условиях, добавил он.

«Конечно, во всем должен быть баланс. Ребенок не должен жить в грязи среди множества патогенов»,

— отметил педиатр.